Кременчужанин переміг у чемпіонаті Полтавщини з більярдного спорту «Вільна піраміда»

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 179

Кременчужанин Арсеній Вовк переміг у чемпіонаті Полтавської області з більярдного спорту «Вільна піраміда». Про це у фейсбуці повідомила голова відокремленого підрозділу Федерації з більярду у Полтавській області Анастасія Ковальчук.

9 липня у Кременчуці в більярдному клубі «Бінго» пройшов чемпіонат Полтавської області з більярдного спорту «Вільна піраміда» серед юніорів. Участь брали спортсмени з Кременчука, Харкова, Власівки, Решетилівки, Глобиного.

Переможцем змагань став фаворит цього турніру, діючий чемпіон України серед юнаків, учень ДЮСШ «Авангард» Арсеній Вовк з Кременчука (тренер — Микола Даценко). Срібною призеркою змагань стала учениця Анастасії Ковальчук Соня Косенко з Решетилівки. Крім того, що вони стали фіналістами, ці два спортсмени також вибороли окремими розіграшами («Найкраща білія» та «Найкраща серія від 1 борту») призи (крейди SL) від команди спортсменів та тренерів PerkunKlestov_team та магазину Олени Косенко.

Бронзовими призерами змагань стали Гамлет Мачкалян з Кременчука та Іван Покотило з Глобиного.

Подарунки та призи отримали спортсмени початкової групи: Валерія Бігун з Власівки та наймолодший і найактивніший учасник змагань, 9-річний Семен Душевський.