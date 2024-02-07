Прощання із Володимиром Вусиком відбудеться 8 лютого

Відомого у Кременчуці літератора, співзасновника Товариства української мови Володимира Вусика проведуть в останню путь 8 лютого. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.
О 10.00 відбудеться прощання біля будинку померлого у Кременчуці за адресою: вулиця Кременчуцьких Артилеристів, 3 (поблизу зупинки Героїв УПА).
Після прощання автобус вирушить до Нової Галещини, де Володимира Вусика поховають поблизу із рідними.
Нагадаємо, Володимир Вусик помер 4 лютого на 82-му році життя. У 1989 році він став співзасновником Товариства української мови, згодом працював коректором у газеті «Вісник Кременчука». Останнім часом Володимир Вусик входив до складу Комісії з перейменування вулиць Кременчука в рамках деколонізації.
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