Ferrexpo збирається скоротити викиди СО2 до нуля до 2050 року,

До 2030 року група взяла на себе зобов'язання скоротити викиди СО2 за категоріями Scope 1 і 2 на 30%
Група Ferrexpo оголосила про намір скоротити викиди СО2 на тонну виробленої продукції до нуля до 2050 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті групи.
Ferrexpo прагне скоротити викиди СО2 в виробництві окаток і викиди, пов'язані з електроенергією, на 30% в порівнянні з базовим рівнем 2019 року.
Для скорочення викидів СО2 Ferrexpo співпрацюватиме з британською компанією Ricardo. Компанія виступить консультантом групи з питань навколишнього середовища і по розробці науково обґрунтованих цілей декарбонізації в рамках другого етапу публікації зобов'язань щодо викидів СО2.
Очікується, що результати аналізу Ricardo дозволять Ferrexpo поліпшити мети по скороченню викидів СО2.
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