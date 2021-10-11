Ferrexpo збирається скоротити викиди СО2 до нуля до 2050 року

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 328 Коментарів: 4

До 2030 року група взяла на себе зобов'язання скоротити викиди СО2 за категоріями Scope 1 і 2 на 30%

Група Ferrexpo оголосила про намір скоротити викиди СО2 на тонну виробленої продукції до нуля до 2050 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті групи .

Ferrexpo прагне скоротити викиди СО2 в виробництві окаток і викиди, пов'язані з електроенергією, на 30% в порівнянні з базовим рівнем 2019 року.

- Ми розраховуємо досягти наших кліматичних цілей і розробити «дорожню карту» щодо скорочення викидів за категоріями Scope 1, 2 і 3, в той же час визначити ринкові і нормативні ризики, моделюючи сценарії зміни клімату та вивчаючи вплив виробництва окатишів Ferrexpo на навколишнє середовище за межами допустимого діапазону сталеплавильного процесу, - повідомив вр. і. о. CEO Ferrexpo Джим Норт.

Для скорочення викидів СО2 Ferrexpo співпрацюватиме з британською компанією Ricardo. Компанія виступить консультантом групи з питань навколишнього середовища і по розробці науково обґрунтованих цілей декарбонізації в рамках другого етапу публікації зобов'язань щодо викидів СО2.

Очікується, що результати аналізу Ricardo дозволять Ferrexpo поліпшити мети по скороченню викидів СО2.