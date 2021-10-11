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Надзвичайні новини

У Бутенках загорівся електровоз

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 599

 

Ніхто не постраждав

11 жовтня о 2.09 у електровозі в с. Бутенки виникла пожежа, про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 3.05, а о 3.35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогнем пошкоджено панель приборів, електрообладнання, закопчено кабіну водія.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працівники та техніка комунальної організації «Місцева пожежна охорона Бутенківської сільської ради» та  Кременчуцький пожежний потяг.

Причина пожежі наразі встановлюється.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа електровоз
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