У Бутенках загорівся електровоз

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11 жовтня о 2.09 у електровозі в с. Бутенки виникла пожежа, про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 3.05, а о 3.35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогнем пошкоджено панель приборів, електрообладнання, закопчено кабіну водія.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працівники та техніка комунальної організації «Місцева пожежна охорона Бутенківської сільської ради» та Кременчуцький пожежний потяг.

Причина пожежі наразі встановлюється.