У Градизьку нетверезий водій мікроавтобусу в'їхав у дерево

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 677

10 жовтня, близько опівночі, в Градизьку на вулиці Зоряній сталася ДТП. Як повідомляють у пресслужбі поліції, 63-річний водій мікроавтобусу Mercedes допустив з’їзд із проїзної частини дороги та в’їхав у дерево.

Чоловік був доставлений до лікарні, де йому надали необхідну допомогу і відпустили додому.

На правопорушника складено два адміністративні протоколи:

ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)

ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їх скерують до суду, який прийме остаточне рішення щодо притягнення фігуранта до відповідальності.