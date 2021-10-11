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Надзвичайні новини

У Градизьку нетверезий водій мікроавтобусу в'їхав у дерево

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 677

 

Чоловік отримав незначні травми

10 жовтня, близько опівночі, в Градизьку на вулиці Зоряній сталася ДТП. Як повідомляють у пресслужбі поліції, 63-річний водій мікроавтобусу Mercedes допустив з’їзд із проїзної частини дороги та в’їхав у дерево.

Чоловік був доставлений до лікарні, де йому надали необхідну допомогу і відпустили додому. 

На правопорушника складено два адміністративні протоколи:

  • ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)
  • ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їх скерують до суду, який прийме остаточне рішення щодо притягнення фігуранта до відповідальності.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Градизьк ДТП
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