У Градизьку нетверезий водій мікроавтобусу в'їхав у дерево

10 жовтня, близько опівночі, в Градизьку на вулиці Зоряній сталася ДТП. Як повідомляють у пресслужбі поліції, 63-річний водій мікроавтобусу Mercedes допустив з’їзд із проїзної частини дороги та в’їхав у дерево.
Чоловік був доставлений до лікарні, де йому надали необхідну допомогу і відпустили додому.
На правопорушника складено два адміністративні протоколи:
Їх скерують до суду, який прийме остаточне рішення щодо притягнення фігуранта до відповідальності.
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