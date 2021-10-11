Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?

Добрий ранок. Сначала о главном, но отстранённо, с другого «бока»: дискутировали недавно со знакомой о плюсах и минусах владения личным автомобилем. Да, гЕморно: заправь дорожающим каждый день топливом, ТО, расходники, страховка, парковка (в Киеве уже и возле домов платная, у нас эта мысль городским властям тоже скоро придёт в голову). Содержать личный автомобиль — дорого. Но все отрицательные стороны владения железным конём перевешивает единственный аргумент, который я ощутил много лет назад лично: твоя жизнь ускоряется в разЫ. За день по городу иногда сотню километров накрутить на спидометре — пшик! Сто дел успеваешь сделать, в десяти местах побывать, кучу людей встретить. Денег больше заработать, в конце-концов.

К чему я эту песню запел? - ах да (мысль почти потерял): события в нашей жизни настолько ускорились по сравнению с прошлым веком, что мелькают перед глазами как деревья в окне идущего поезда. А прошлый век был совсем недавно. Ну что тогда происходило? - 25-й съезд компартии и любимый Леонид Ильич раз в пять лет? «Целина» и «Малая земля» в исполнении того же персонажа раз в 15 лет? Ну, вспомните ещё десяток значимых событий того периода — не выйдет, жили как в паутине, как в болотной жиже. Может, оно для психики и полезнее было, а?

А тут тебе только по событиям в Украине — что ни день, то информационная бомба: не успела осесть «пыль» от «вагнергейта» - на тебе! Бубочка-то, оказывается, мелкий злодюжка, уклонист не только от армии (четырежды), но и от налогов — в особо крупных размерах. Тут заинтересованные люди уже чисто по-приколу начинают считать будущее количество уголовных дел, которые Бубочка отхватит после того, как его таки возьмут за тощий зад: измена Родине, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, превышение полномочий, нарушение (многократное) Конституции Украины... уууу! Там считать-не-пересчитать! На несколько пожизненных сроков. И совершенно понятно, что при его власти никто его преступления (и его кварталовской группировки) расследовать не будет, потому что его группировка и есть власть. Но... «Всё проходит. Пройдёт и это» - сказал в древности один мудрый еврей и всей этой зелёной братве пора бы прислушаться к словам своего соплеменника, хотя... Может, они не верят умному человеку? Власть — явление временное, хотя сколько я сталкиваюсь с чиновниками при власти, они почему то уверены, что это — навсегда. Саша Стоматолог думал так, шавки-шустрики из команды бывшего мера, шакалившие по всему городу, были в этом абсолютно уверены. Потом вдруг — бац! «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!». Мне вот чисто из спортивного любопытства хочется знать: ведь Бубочка не круглый идиот, чтобы не понимать, что после окончания его полномочий его ждут десятки уголовных дел. И всю его команду ждёт то же самое. Они же не дураки — на что расчёт? Что всё сойдёт с рук, а наворованные миллиарды никто не тронет в тайных (на самом деле нет) офшорах? Ну, типа логика воровитого чиновника какая? «Либо я и дальше буду пахать-корячиться за копейки, бежать на 9 утра на нелюбимую работу и так - до конца жизни. Или рвану по-полной, украду и спрячу столько, чтобы хватило ещё и внукам — авось сойдёт с рук, выкручусь. А если нет — откуплюсь, ну, в при самых плохих раскладах отсижу пару-тройку лет в VIP-камере с кондиционером, пока украденные деньги на Багамах меня подождут». Так ведь?

Мы являемся свидетелями невиданного доселе события: если при Яныке власть в стране принадлежала одиночному гопнику, окружившего себя «крепкими хозяйственниками» на подхвате. То теперь всю власть в стране захватила заранее сколоченная организованная группа не самых глупых (надо признать) людей, не обременённых моральными принципами и любовью к этой стране. И это плохо закончится как для страны, так и для этих ушлых людишек. Зуб даю.