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Надзвичайні новини, Полтавщина

У вихідні на Полтавщині від вогнепального поранення у голову помер мисливець

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 280 Коментарів: 4

 

Одна з версій – необережне поводження зі зброєю

9 жовтня близько 20.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до реанімаційного відділення міської лікарні ушпиталили чоловіка з вогнепальним пораненням голови. На жаль, 10 жовтня, він помер у лікарні.

За попередньою інформацією, постраждалий отримав поранення із зареєстрованої на нього мисливської рушниці. Постріл відбувся за загадкових обставин в салоні автомобіля Opel, за кермом якого чоловік їхав з полювання. Обставини події наразі встановлюють слідчі.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження розглядаються усі можливі версії, одна з яких – необережне поводження зі зброєю. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: полювання рушниця огнестрельное ранение смерть
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Коментарі: 4

427
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:46

Лесная живность апплодирует стоя


2 8
99
alexradion:
Сьогодні, 16:20

Цитата: Kremen.Club

Лесная живность апплодирует стоя

Та да...У нас же так много этой лесной живности,шо аж глаза разбегаются...Так почему бы не поубивать ее ради своих животных "инстинктов".А внукам потом можно и в книжках показывать какая она из себя лиса или олень.


0 0
190
GAndy:
Сьогодні, 16:32

Цитата: alexradion
А внукам потом можно и в книжках показывать какая она из себя лиса или олень.

Разораны все луга. Подпахиваются леса. Поля травятся неистово. Почему нетп ротестов против аграриев?

А вот лисы чуть ли не пешком ходят по дворам. Вышли бы в поле, осмотрелись.


0 0
233
DNIWE:
Сьогодні, 17:50

Цитата: alexradion
Цитата: Kremen.Club

Лесная живность апплодирует стоя

Та да...У нас же так много этой лесной живности,шо аж глаза разбегаются...Так почему бы не поубивать ее ради своих животных "инстинктов".А внукам потом можно и в книжках показывать какая она из себя лиса или олень.

Проблема не в охотниках, а в полном отсутствии неотвратимости наказания за причинение вреда окружающей среде, начиная с простого охотника и заканчивая владельцами крупных аграрных, химических и т.п. предприятий, деятельность которых непосредственно отражается на экологии 


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