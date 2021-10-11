У вихідні на Полтавщині від вогнепального поранення у голову помер мисливець

9 жовтня близько 20.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до реанімаційного відділення міської лікарні ушпиталили чоловіка з вогнепальним пораненням голови. На жаль, 10 жовтня, він помер у лікарні.
За попередньою інформацією, постраждалий отримав поранення із зареєстрованої на нього мисливської рушниці. Постріл відбувся за загадкових обставин в салоні автомобіля Opel, за кермом якого чоловік їхав з полювання. Обставини події наразі встановлюють слідчі.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження розглядаються усі можливі версії, одна з яких – необережне поводження зі зброєю. Тривають слідчі дії.
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