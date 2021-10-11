У МОН схвалили корисні інструменти, які спростять роботу вчителів

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Експертна комісія схвалила до використання електронні посібники «Конструктор тестів» та «Конструктор уроків»

У вересні експертна комісія схвалила до використання електронні посібники «Конструктор тестів» та «Конструктор уроків», які розробила Громадська організація «Всеосвіта». Про це 11 жовтня повідомило МОН на офіційному сайті.

«Конструктору тестів» і «Конструктору уроків» – це можливість створення необмеженої кількості уроків чи тестів для перевірки учнівських знань, а також доступ до бібліотек існуючих робіт.

Електронний посібник «Конструктор тестів» розміщений на платформі «Всеосвіта» є безкоштовним для усіх користувачів, проте потребує реєстрації на платформі.

Інструмент дає можливість:

здобути інструменти для відслідковування детальної статистики процесу тестування здобувачів освіти;

планувати час проведення тестування;

зберігати результати тестування з детальною статистикою;

отримати доступ до бібліотеки тестів;

забезпечити інклюзивне освітнього середовище через вибір режимів «Стандарт», «Кахут» або «Для слабозорих».

Цінність е-посібника «Конструктор тестів» полягає в тому, що він є новітнім інструментом для створення опитування з різних предметів, тем, типів занять в електронному кабінеті вчителя, містить бібліотеку розроблених тестів, налічує вісім типів завдань та три варіанти проходження.

Електронний посібник «Конструктор уроків» допоможе вчителю в організації дистанційного навчання, управлінні освітнім процесом в умовах інформатизації. Посібник містить бібліотеку розроблених тестових завдань з різних тем та для предметів.

Перевагами е-посібника «Конструктор уроків» для роботи педагогічних працівників є можливість: