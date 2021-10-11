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У МОН схвалили корисні інструменти, які спростять роботу вчителів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 105

 

Експертна комісія схвалила до використання електронні посібники «Конструктор тестів» та «Конструктор уроків»

У вересні експертна комісія схвалила до використання електронні посібники «Конструктор тестів» та «Конструктор уроків», які розробила Громадська організація «Всеосвіта». Про це 11 жовтня повідомило МОН  на офіційному сайті.

«Конструктору тестів» і «Конструктору уроків» – це можливість створення необмеженої кількості уроків чи тестів для перевірки учнівських знань, а також доступ до бібліотек існуючих робіт.

Електронний посібник «Конструктор тестів» розміщений  на платформі «Всеосвіта» є безкоштовним для усіх користувачів, проте потребує реєстрації на платформі.

Інструмент дає можливість:

  • здобути інструменти для відслідковування детальної статистики процесу тестування здобувачів освіти;
  • планувати час проведення тестування;
  • зберігати результати тестування з детальною статистикою;
  • отримати доступ до бібліотеки тестів;
  • забезпечити інклюзивне освітнього середовище через вибір режимів «Стандарт», «Кахут» або «Для слабозорих».

Цінність е-посібника «Конструктор тестів» полягає в тому, що він є новітнім інструментом для створення опитування з різних предметів, тем, типів занять в електронному кабінеті вчителя, містить бібліотеку розроблених тестів, налічує вісім типів завдань та три варіанти проходження.

Електронний посібник «Конструктор уроків» допоможе вчителю в організації дистанційного навчання, управлінні освітнім процесом в умовах інформатизації. Посібник містить бібліотеку розроблених тестових завдань з різних тем та для предметів.

Перевагами е-посібника «Конструктор уроків» для роботи педагогічних працівників є можливість:

  • створювати методичне забезпечення уроків з використанням 4 типів завдань (теоретичний блок, завдання з вільним вводом, завдання з текстом, завдання з файлом);
  • використовувати додаткові режими візуального оформлення, додавання кольорових фонів, блоків, текстів;
  • вбудовувати зображення, аудіо та відео;
  • відкривати завантажені файли учнів для перевірки;
  • використовувати напрацювання спільної бібліотеки уроків;
  • організувати індивідуальне та групове навчання;
  • планувати проведення занять;
  • моніторити виконання уроків учнями, зберігати всіх кодів доступу учнів в розділі «Щоденник учня»;
  • отримати свідоцтва про публікацію власної авторської методики проведення уроку. 
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: МОН електроні посібники
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