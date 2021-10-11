Кременчужани можуть легко перевірити рівень власної толерантності

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 510

В Україні презентували «Довідник безбар’єрності», який у доступній формі пояснить, що таке безбар'єрний світ

Безбар’єрність – це не лише доступ до фізичних об'єктів. Це значно ширше поняття, яке включає в себе не лише різні сфери діяльності, але і категорії мислення та взаємодії з іншими людьми, як рівними.

У вересні в Україні презентували «Довідник безбар’єрності», який у доступній формі пояснює, чому не можна обмежуватися пандусами, якщо хочемо жити у безбар’єрному світі.

Структура Довідника включає в себе 4 розділи:

«Складові безбар’єрності»;

«Правила мови»;

«Словник»;

«Безбар’єрний календар».

А ще тут можна пройти тест, який допоможе визначити власний рівень толерантності та коректності в спілкуванні!

Знайти довідник можна за посиланням.