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Кременчук, Україна, Світ

Кременчужани можуть легко перевірити рівень власної толерантності

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 510

 

В Україні презентували «Довідник безбар’єрності», який у доступній формі пояснить, що таке безбар'єрний світ

Безбар’єрність – це не лише доступ до фізичних об'єктів. Це значно ширше поняття, яке включає в себе не лише різні сфери діяльності, але і категорії мислення та взаємодії з іншими людьми, як рівними.

У вересні в Україні презентували «Довідник безбар’єрності», який у доступній формі пояснює, чому не можна обмежуватися пандусами, якщо хочемо жити у безбар’єрному світі.

Структура Довідника включає в себе 4 розділи:

  • «Складові безбар’єрності»;
  • «Правила мови»;
  • «Словник»;
  • «Безбар’єрний календар».

А ще тут можна пройти тест, який допоможе визначити власний рівень толерантності та коректності в спілкуванні!

Знайти довідник можна за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: толерантність безбар'єрність довідник тест
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