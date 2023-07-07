Кременчуцькій гімназії №2 виділили 400 тисяч гривень на ремонт

Зі стабфонду Кременчуцької громади Кременчуцькій гімназії № 2 виділили 393 тис. гривень. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької громади на сесії 6 липня.
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Нагадаємо, на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення ту Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду виділили 1,6 млн гривень. Відповідне рішення затвердив виконком Кременчуцької міської ради 28 червня. Водночас виконання робіт почалося раніше.
У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником
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