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Кременчуцькій гімназії №2 виділили 400 тисяч гривень на ремонт

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 262

Розрахуються за роботи на цокольному поверсі та купуватимуть матеріали

Зі стабфонду Кременчуцької громади Кременчуцькій гімназії № 2 виділили 393 тис. гривень. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької громади на сесії 6 липня. 

З них:

  • 198 тис. гривень — на оплату послуг з облаштування гідроізоляції цокольного поверху та фундаменту й відмостки навколо будівлі гімназії;
  • 195 тис. гривень — на придбання будівельних матеріалів

Нагадаємо, на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення ту Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду виділили 1,6 млн гривень. Відповідне рішення затвердив виконком Кременчуцької міської ради 28 червня. Водночас виконання робіт почалося раніше.

У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: гімназія № 2 ремонт сесія гроші
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