Кременчуцькій гімназії №2 виділили 400 тисяч гривень на ремонт

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 262

Розрахуються за роботи на цокольному поверсі та купуватимуть матеріали

Зі стабфонду Кременчуцької громади Кременчуцькій гімназії № 2 виділили 393 тис. гривень. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької громади на сесії 6 липня. З них: 198 тис. гривень — на оплату послуг з облаштування гідроізоляції цокольного поверху та фундаменту й відмостки навколо будівлі гімназії;

195 тис. гривень — на придбання будівельних матеріалів Нагадаємо, на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення ту Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду виділили 1,6 млн гривень. Відповідне рішення затвердив виконком Кременчуцької міської ради 28 червня. Водночас виконання робіт почалося раніше. У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником



Поділитись новиною



