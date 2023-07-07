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Експерти ANS вважають, що ймовірний підрив ЗАЕС не призведе до великого радіаційного забруднення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 439

 

В Американському ядерному товаристві нагадують, що 6 реакторів об'єкта були зупинені вже понад десять місяців

Навіть найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не загрожує населенню радіацією. Про це повідомили в Американському ядерному товаристві (American Nuclear Society, ANS).

Експерти ANS вважають, що навіть найгірший сценарій розвитку подій не призведе до великого радіаційного забруднення. Вони заявили, що ретельно перевіряють інформацію та моделюють ситуацію.

«Найгірші сценарії» включали навмисний підрив реакторів та обстріл, контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Фахівці наголошують, що не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення.

Американське ядерне товариство нагадало, що 6 реакторів об'єкта були зупинені вже понад десять місяців. Технологічно реактори вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид.

ЗАЕС, як пояснили в ANS, спроєктована у такий спосіб, щоб протистояти техногенним та природним загрозам. Широкі залізобетонні захисні споруди, які створені з армованої сталі, виконують функцію захисту активних зон реактора. Вони призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.

 

І навіть якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння Запорізької АЕС із «Чорнобилем» або «Фукусімою» є неточним, оскільки «вводить в оману».

Зазначимо, що Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради інформує, що на даний час радіаційна та хімічна обстановка у Кременчуці стабільна та не перевищує допустимих значень. За результатами вимірювання вранці 7 липня радіаційний фон складає 0,11 мкЗв/год (мікрозівертів за годину), що не перевищує допустимий рівень гамма-випромінювання (0,30 мкЗв /год).

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗАЕС Запорізька АЕС радіація радіаційне забруднення радіаційний фон
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