«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Антон Глущенко

21 лютого 2024 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Антон Глущенко. Військовий загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі села Чорнобаївка, Херсонської області. Антон проходив військову службу з 9.10.2012 року.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина, донька та брат.
Поховання Антона Глущенка відбудеться 24 лютого, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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