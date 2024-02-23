«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Антон Глущенко

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21 лютого 2024 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Антон Глущенко. Військовий загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі села Чорнобаївка, Херсонської області. Антон проходив військову службу з 9.10.2012 року.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина, донька та брат.

Поховання Антона Глущенка відбудеться 24 лютого, а саме:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.