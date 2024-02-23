З початку місяця рівень води у Кременчуцькому водосховищі піднявся на метр

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 156

З початку цього місяця рівень води у Кременчуцькому водосховищі піднявся на 1 м. Про це повідомляють у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології.

Кременчуцька гідроелектростанція наразі працює на притокових витратах. До повного наповнення водосховища залишається близько двох метрів.

Фахівці Черкаського гідрометцентру зазначають, що формування весняного водопілля 2024 відбуватиметься на фоні підвищеної водності річок.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі продовжується укріплення берегів Кременчуцького водосховища. За минулий рік рівень води змістився на 8-10 м.