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Кременчук, Полтавщина

З початку місяця рівень води у Кременчуцькому водосховищі піднявся на метр

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 156

 

До повного наповнення водосховища лишилося 2 метри

З початку цього місяця рівень води у Кременчуцькому водосховищі піднявся на 1 м. Про це повідомляють у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології.

Кременчуцька гідроелектростанція наразі працює на притокових витратах. До повного наповнення водосховища залишається близько двох метрів.

Фахівці Черкаського гідрометцентру зазначають, що формування весняного водопілля 2024 відбуватиметься на фоні підвищеної водності річок.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі продовжується укріплення берегів Кременчуцького водосховища. За минулий рік рівень води змістився на 8-10 м.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Черкаський гідрометцентр
Теги: Кременчуцьке водосховище рівень води
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