На Кременчуччині чоловік забив знайомого до смерті - поліція

22 лютого близько 00.50 у селі Білецьківка на Кременчуччині місцеві мешканці знайшли тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що чоловіка забив до смерті його односелець під час спільно проведеного дозвілля.
Владислав Шаптала, начальник відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, коментує:
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Слідчі продовжують з'ясовувати причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині один знайомий забив іншого до смерті.
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