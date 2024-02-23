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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині чоловік забив знайомого до смерті - поліція

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 161

 

Винному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення

*фото ілюстративне

22 лютого близько 00.50 у селі Білецьківка на Кременчуччині місцеві мешканці знайшли тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що чоловіка забив до смерті його односелець під час спільно проведеного дозвілля. 

Владислав Шаптала, начальник відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, коментує:

Під час відпрацювання однієї з версій оперативники встановили, що до злочину причетний місцевий житель 1972 року народження. Упродовж години працівники поліції встановили місце знаходження фігуранта  та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Слідчі продовжують з'ясовувати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині один знайомий забив іншого до смерті.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцький район поліція вбивство побиття
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