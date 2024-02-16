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Надзвичайні новини

На Глобинщині внаслідок бійки помер чоловік

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 373

 

Побились двоє знайомих

16 лютого близько 1.30 у селі Манжелія на Глобинщині внаслідок травм, отриманих під час бійки, помер чоловік. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до поліції повідомили медики. Вони прибули на місце події, де знайшли чоловіка з численними травмами. Під час реанімаційних заходів той помер.

Ситуацію прокоментував Сергій Джулай, начальник  відділу № 1 Кременчуцького районного управління поліції. За його словами, правоохоронці з’ясували, що між двома місцевими чоловіками під час спільного дозвілля виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту 35-річний чоловік побив потерпілого так, що той невдовзі помер. 

— Слідчі вилучили з місця події речові докази. Причетного до злочину чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — додає Сергій Джулай.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, нещодавно поліція встановила чоловіка, який у Кременчуці вбив знайомого та намагався «замести сліди».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцький район Глобинська міська територіальна громада вбивство розшук поліція
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