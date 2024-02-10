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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція встановили чоловіка, який у Кременчуці вбив свого знайомого та намагався «замести сліди»

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 329

 

Після нанесення потерпілому смертельних тілесних ушкоджень, підозрюваний зачинив квартиру ключами власника

Про зникнення мешканця Кременчука 1984 року народження поліції стало відомо з повідомлення його родичів 8 лютого. Зі слів заявників, зниклий перестав виходити на зв’язок та не з’явився на роботу.

Кременчуцьке районне управління поліції відкрило кримінальне провадження та розпочала пошуки чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці виявили чоловіка без ознак життя у його квартирі. Під час огляду місця події на тілі померлого виявили явні ознаки насильницької смерті.

Працівники слідчо-оперативної групи та спеціалісти-криміналісти вилучили з місця події речові докази. У відділі кримінального аналізу Головного управління поліції області було встановлено, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдав його знайомий.

- У ході слідчо-оперативних заходів ми з’ясували, що до злочину причетний 39-річний місцевий мешканець, знайомий потерпілого. Попередньо встановлено, що фігурант, після спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, зачинив квартиру ключами власника. Потім намагався «замести сліди» та позбавитися речових доказів його причетності до злочину. Наразі слідчим поліції фігуранта затриманого в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу, - повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віталія Чечеля. За інформацією поліції, 30-річний полтавець залишив місце проживання 9 лютого.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: вбивство викрили поліція Полтавщини тілесні ушкодження
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