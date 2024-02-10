У вересні 2024 року у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії стартують дві нові спеціальності

В закладі також оновили спеціальність «Комп’ютерні науки і штучний інтелект» — додали спеціалізацію «Кібербезпека»
На початку нового навчального року, у вересні 2024, у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії стартують дві нові спеціальності — «Фізична культура і спорт» та «Менеджмент та підприємництво» (спеціалізація «Цифровий менеджмент. Управління проєктами»).
За інформацією директорки академії Лесі Крупіної, спеціальність «Фізична культура і спорт» на базі 9 класів готуватиме не вчителів, а тренерів, інструкторів з атлетизму (на межі з медичним фахом).
На цій спеціальності студенти навчатимуться 3 роки і будуть фаховими молодшими бакалаврами.
Спеціалізація «Цифровий менеджмент. Управління проєктами» розроблена для управлінців будь-якої сфери. За словами Лесі Крупіної, залучатимуть стейкхолдерів, які забезпечуватимуть базу практики. Наприклад, громадську організацію «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу», керівниця — Лариса Богодист.
На спеціальності «Менеджмент та підприємництво» студенти навчатимуться 4 роки на базі 11 класів та будуть бакалаврами.
Крім того, в академії оновили спеціальність «Комп’ютерні науки і штучний інтелект» — додали спеціалізацію «Кібербезпека». Це дозволить студентам вивчати питання захисту інформації.
На нових спеціальностях, як і на тих, що відкрилися раніше, будуть бюджетні місця. Скільки саме, стане відомо у квітні.
16 лютого об 13.00 у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться день відкритих дверей, де всі охочі зможуть дізнатися про спеціальності, які пропонує вступникам навчальний заклад.
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