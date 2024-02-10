У вересні 2024 року у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії стартують дві нові спеціальності

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В закладі також оновили спеціальність «Комп’ютерні науки і штучний інтелект» — додали спеціалізацію «Кібербезпека»

На початку нового навчального року, у вересні 2024, у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії стартують дві нові спеціальності — «Фізична культура і спорт» та «Менеджмент та підприємництво» (спеціалізація «Цифровий менеджмент. Управління проєктами»).

За інформацією директорки академії Лесі Крупіної, спеціальність «Фізична культура і спорт» на базі 9 класів готуватиме не вчителів, а тренерів, інструкторів з атлетизму (на межі з медичним фахом).

— У нас є спеціальність «Середня освіта. Фізична культура», але там у дипломі написано «вчитель». А тепер ми охопимо не педагогічні, а інші сфери, де потрібна ця підготовка. І плюс те, що на сучасному етапі важливо, — healthy, здоровий спосіб життя, ментальне здоров’я. Це будуть люди, які зможуть надати допомогу собі і близьким, — коментує пані Крупіна.

На цій спеціальності студенти навчатимуться 3 роки і будуть фаховими молодшими бакалаврами.

Спеціалізація «Цифровий менеджмент. Управління проєктами» розроблена для управлінців будь-якої сфери. За словами Лесі Крупіної, залучатимуть стейкхолдерів, які забезпечуватимуть базу практики. Наприклад, громадську організацію «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу», керівниця — Лариса Богодист.

– У нас є досвід підготовки управлінців високого рівня, як ті, хто працює директорами закладів освіти. У нас були напрацювання, коли люди потрапляли з нашою освітою у керівний склад різних організацій, закладів, – каже очільниця навчального закладу.

На спеціальності «Менеджмент та підприємництво» студенти навчатимуться 4 роки на базі 11 класів та будуть бакалаврами.

Крім того, в академії оновили спеціальність «Комп’ютерні науки і штучний інтелект» — додали спеціалізацію «Кібербезпека». Це дозволить студентам вивчати питання захисту інформації.

– Зараз відбуваються злами різних сайтів, таких потужних, як «Київстар», хакерські атаки. Раніше «Комп’ютерні науки» без цього додатка — це більше було про створення сайтів, знання інформаційної системи, вміння її налагодити, а додаток «Кібербезпека» дозволяє здійснювати захист інформації сучасними засобами. Це уміння захистити персональні дані або для себе, або для організації, у якій людина працюватиме, – пояснює Леся Крупіна.

На нових спеціальностях, як і на тих, що відкрилися раніше, будуть бюджетні місця. Скільки саме, стане відомо у квітні.

16 лютого об 13.00 у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться день відкритих дверей, де всі охочі зможуть дізнатися про спеціальності, які пропонує вступникам навчальний заклад.