Вночі у Харкові росіяни влучили дронами по нафтобазі – через загрозу витоку евакуюють людей

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 159

На нафтобазі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається

Сьогодні вночі російські війська у Харкові влучили іранськими дронами-камікадзе по нафтобазі. Є небезпека повторного витоку палива.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами росіяни атакували місто 10 безпілотниками, з них 8 збили, а два влучили у ціль. Зокрема, обстріляно нафтобазу, звідки й стався витік палива.

- Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення, — сказав Олег Синєгубов.

Він повідомив, що усі профільні служби продовжують працювати в вже евакуйовано 50 людей.

Чотирьох харків'ян врятували з полум’я, зокрема дитину. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – понад 200 рятувальників.

Нагадаємо, внаслідок удару російських військ сьогодні вночі у Харкові загинули 7 людей. Зокрема родина з трьома малолітніми дітьми - 4, 7 років та піврічне немовля, а також подружня пара - 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Після витоку палива, яке розтеклося по вулиці, почалася масштабна пожежа - згоріли 15 приватних будинків.