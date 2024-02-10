У ніч на 10 лютого з балкону одного з готелів Полтави випав чоловік – він загинув

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 143

Поліція встановлює обставини трагедії та причини смерті

До відділу № 1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції вночі 10 лютого надійшло повідомлення про падіння чоловіка з балкона 4-го поверху одного з готелів обласного центру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблим є 45-річний місцевий мешканець. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини події. Нагадаємо, що поліціянти встановили чоловіка, який підозрюється у вбивстві свого знайомого у Кременчуці та намагався «замести сліди» злочину.

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