Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У ніч на 10 лютого з балкону одного з готелів Полтави випав чоловік – він загинув

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 143

 

Поліція встановлює обставини трагедії та причини смерті

До відділу № 1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції вночі 10 лютого надійшло повідомлення про падіння чоловіка з балкона 4-го поверху одного з готелів обласного центру. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблим є 45-річний місцевий мешканець. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини події.

Нагадаємо, що поліціянти встановили чоловіка, який підозрюється у вбивстві свого знайомого у Кременчуці та намагався «замести сліди» злочину.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: поліція Полтавщини готель балкон випав загинув
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх