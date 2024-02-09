У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться День відкритих дверей

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Організатори запрошують учнів 9 та 11 класів, а також їх батьків

16 лютого, в обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» відбудеться День відкритих дверей. Про це повідомили на сторінці академії у Фейсбуці.

Захід відбудеться о 13.00, в актовій залі ліцею.

Організатори запрошують учнів 9 та 11 класів, а також їх батьків.

Посилання для реєстрації на участь — тут.

Заклад знаходиться у Кременчуці, на вулиці Валентини Федько, 33.

Номер для довідок: 068-777-22-65.

Нагадаємо, що учениця Лілія Берко з Наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» перемогла в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу.