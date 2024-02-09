У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбудеться День відкритих дверей

16 лютого, в обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» відбудеться День відкритих дверей. Про це повідомили на сторінці академії у Фейсбуці.
Захід відбудеться о 13.00, в актовій залі ліцею.
Організатори запрошують учнів 9 та 11 класів, а також їх батьків.
Посилання для реєстрації на участь — тут.
Заклад знаходиться у Кременчуці, на вулиці Валентини Федько, 33.
Номер для довідок: 068-777-22-65.
Нагадаємо, що учениця Лілія Берко з Наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» перемогла в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.