Туалети, спортзали та реконструкція. Що відомо про капітальні проєкти закладів освіти Кременчука

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 342

На 2024 рік в бюджеті міста закладено 93 млн грн на ремонти у закладах освіти

15 лютого на сесії міської ради Кременчука депутати затвердили зміни в програмі «Освіта Кременчука на 2022-2025». В оновленій програмі представили плани капітальних робіт в навчальних закладах міста, що заплановані до 2025 року.

Зі змін зазначені багаторічні ремонти спортзалів та оновлення санвузлів, про які ТЪ вже писав. На сесії також порушили питання проєкту термомодернізації гімназії № 7,оновлення пожежної сигналізації та оснащення дитячого садка. Керівництво міста розповіло детальніше про перебіг робіт, закупок та проєктів.

Багаторічний ремонт спортивного залу в ліцеї № 4

Ремонт спортивної зали у ліцеї № 4 триває з 2018 року. В оновленій програмі місто заклало кошти на продовження робіт до 2023 року, втім, вони досі продовжуються.

Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, ремонт вже на завершальній стадії — «дофарбовують, панелі змінили».

Наразі підрядник має встановити спортзалі алюмінієві кути. Їх замовили закордоном, попри те, що аналогічні матеріали є і в Україні, сказав Віталій Малецький. Нагадаємо, ремонтом у спортзалі в школі № 4 опікується фірма скандального підрядника Сергія Галати «Будмонтажпроект-17». Сьогодні підприємство очолює дружина Сергія Галати Олена Галата.

Загалом, зі слів влада та згідно з програмою, роботи мають завершитись вже цьогоріч.

Термомодернізація гімназії № 7

За словами міського голови Кременчука, на гімназію № 7 вже розробили проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції з термомодернізацією будівлі, але роботи ще не розпочалися. Розробка проєкту коштувала місту понад 500 тисяч гривень, згідно з тендером, оголошеним у системі публічних закупівель Prozorro.

Взяти участь запропонувало колишнє обласне керівництво Полтавщини на чолі з ексначальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним, заявив мер.

— Це було таке, умовно кажучи: «Ви купіть квиток, а ми побудуємо потяг». Ми квиток купили, тільки рейки ще ніхто не поклав, — сказав Віталій Малецький.

Зазначимо, гімназію № 7 включили до переліку закладів освіти України, які мають можливість відновити будівлю, зруйнованих або пошкоджених унаслідок злочинних дій російської армії коштом міжнародних інвесторів. Для отримання грошей місту необхідно було розробити проєкт ремонту.

У Кременчуцькій гімназії №7 замінять вікна за кошти міжнародних інвесторів

Орієнтовно вартість робіт складає приблизно 37-38 мільйонів гривень.

Ремонти туалетів

У 2024 році у майже третині шкіл Кременчука хочуть зробити ремонт туалетів. Деякі роботи планували розпочати у попередніх роках, але їх відклали через те, що у пріоритеті департаменту було обладнання сховищ.

Депутатка Лариса Гориславець зазначила, що серед переліку шкіл, що очікують оновлення туалетів, немає гімназії № 26.

— Я не думаю, що щось змінилося в школі № 26 від того часу, як я там була, до війни. Я там пофотографувала туалети, вони мали вигляд просто жахливо, не хотіла оприлюднювати фотографії, — сказала Лариса Гориславець.

За словами міського голови, до цього питання влада ще повертатиметься — наразі фінансування на ремонти виділяють іншим школам, зокрема, гроші 15 лютого виділили гімназії № 21.

Протипожежна сигналізація

У навчальних закладах освіти, де немає пожежні сигналізації, планують встановити їх цьогоріч, розповів керівник департаменту освіти Геннадій Москалик. Це стосується, зокрема, і гімназії № 29 на Раківці. Нагадаємо, що на початку 2023 року кременчуцька влада мала ухвалити рішення про реорганізацію школи № 29, шляхом приєднання до ліцею № 6.Завдяки розголосу ситуації, реорганізацію школи призупинили.

Вже у серпні батьки учнів гімназії прохали владу включити їх школу у перелік закладів, де мають встановити протипожежну сигналізацію. Зазначимо, що навчальний заклад не може працювати в очному режимі навчання або змішаному, якщо не має пожежної сигналізації та облаштованого сховища, відповідно до вимог державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На думку Лариси Гориславець, відсутність пожежної сигналізації в школі «був лише формальний привід для батьків, щоб цей заклад не відкрився».

Ситуація підвішена, а 1 вересня – скоро. Чи запрацює кременчуцька гімназія №29?

За словами Геннадія Москалика, сигналізацію у гімназії № 29 мають встановити вже у цьому році — нині розроблена проєктно-кошторисна документація. Загалом на встановлення протипожежної системи у 2024 році планують витратити 20 млн грн.

Скарга депутата

Як розповіла депутатка міської ради Інна Петренко, дитячий садок № 13 не отримав кухонне обладнання та холодильник, що були профінансовані з минулого року. Про виділення коштів з місцевого бюджету депутати проголосували на сесії міської ради у жовтні 2023 року.

Розмір фінансування склав понад 100 тисяч гривень. Геннадій Москалик запевнив, що матеріали вже є.

Зазначимо, що на 2024 рік в бюджеті міста закладено 93 млн грн на ремонти у закладах освіти.