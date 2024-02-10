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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віталія Чечеля

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 647

 

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук, повідомте правоохоронців

За інформацією відділення №1 Полтавського райуправління поліції 30-річний чоловік залишив місце проживання 9 лютого. Є підстави вважати, що Віталій Чечель може з’явитися на одному з вокзалів обласного центру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: повної статури, зріст 185 см, волосся темного кольору із залисинами. У чоловіка є дві родимки на обличчя: одна – над губою (з правого боку), інша – на лівій щоці.

Був одягнений у зимову куртку світло-сірого кольору, темно-синю шапку, спортивні штани світло-сірого кольору, кросівки зимові помаранчевого кольору, светр в'язаний коричневого кольору.

Також мав при собі сумку зеленого кольору.

- Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук Віталія Чечеля, просимо надати її до відділення поліції № 1 за номерами: 0959170073, 0664956099, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: розшук зниклий безвісти Полтава
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