Королівський сад, поклик глибин і планета, придатна для життя: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Сергій Свириденко «Королівське пограбування»

Це смішнюча повість-казка сподобається як хлопчикам, так і дівчаткам. Та й батьки знайдуть в ній багато дорослої мудрості.

Принцеса Нікусяка, гуляючи в королівському саду випадково наступила на ногу стоніжці. І тепер розлючена стоніжка вимагає за це компенсацію – «сто тисяч мільйонів». Але грошей у королівстві немає, а легковажний король ліпить із боргового листа паперовий літачок і запускає його у вікно палацу. І тоді стоніжки захоплюють у полон принца і двох принцес – і починається весела катавасія



