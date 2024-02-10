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Королівський сад, поклик глибин і планета, придатна для життя: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 116

 

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».  Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
 

Сергій Свириденко «Королівське пограбування»

Це смішнюча повість-казка сподобається як хлопчикам, так і дівчаткам. Та й батьки знайдуть в ній багато дорослої мудрості.

Принцеса Нікусяка, гуляючи в королівському саду випадково наступила на ногу стоніжці. І тепер розлючена стоніжка вимагає за це компенсацію – «сто тисяч мільйонів». Але грошей у королівстві немає, а легковажний король ліпить із боргового листа паперовий літачок і запускає його у вікно палацу. І тоді стоніжки захоплюють у полон принца і двох принцес – і починається весела катавасія

Нора Майорош «Мисливці за планетами»

Одного разу досить незвичайне оголошення в газеті змінило життя друзів назавжди. Вони твердо вирішили підкорити космос, тож з-поміж безлічі дорослих саме їм, вдалося успішно виконати тестове завдання.

Четверо друзів стають справжніми мисливцями за планетами, оскільки їхнє завдання – знайти планету, придатну для життя. Що чекає їх у космосі? Чи пройдуть вони перевірку на дружбу в таких незвичних умовах? Чи виконають місію? І взагалі, чи повернуться додому?


  
 

Таня Штевнер «Алея – дівчина води. Поклик глибин»

Дівчинка Алея починає відчувати поклик води. І водночас боїться цього потягу, бо контакт із водою може бути для неї згубним. Принаймні про це застерегла дівчину її мати перед своїм зникненням. Та одного разу, коли Алея перебувала на яхті з друзями, на морі знявся шторм і потужна хвиля щосили штовхнула дівчину за борт. Отак і почалася карколомна круговерть подій і таємниць…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: osvitoria.media
Теги: книги бібліотека
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