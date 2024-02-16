«На щиті» додому повернувся військовий із Кременчуччини Роман Коваль

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На початку повномасштабної війни чоловік повернувся з-за кордону та вступив до лав Збройних сил України

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчуччини Роман Коваль. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від родини загиблого.

Народився Роман у Кременчуці, за освітою — автослюсар, тривалий час працював сушистом. Чоловік мріяв відкрити власний бізнес, тому поїхав на заробітки до Польщі. Але з початком повномасштабної війни повернувся до України.

Рідні говорять, що за станом здоров’я Роман був обмежено придатним, але на фронт пішов добровольцем. Близьким про своє рішення повідомив в останню мить, щоб не засмучувати їх заздалегідь.

Бабуся Романа згадує його як чесного та справедливого хлопця.

«Завжди захищав слабких: міг піти проти сильнішого і міцнішого за нього, захищаючи оскарженого. Рома любив природу, тварин, збирати гриби у лісі, рибалити», — написала жінка у повідомленні «Телеграфу».

Служив військовий у складі 145 батальйону 116 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Загинув Роман 11 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Максимільянівка Донецької області.

Попрощаються із загиблим завтра, 17 лютого, о 10.00 у селі Піщане біля будинку культури. Поховають Романа на Ковалівському кладовищі (село Кривуші) біля батька.

У Романа лишилися мати та бабуся.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



