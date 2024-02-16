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Росіяни вдарили ракетами по Полтавщині — кременчужани чули вибухи (доповнено)

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 2 579

 

Руйнувань немає

*Фото ілюстративне

Сьогодні, 16 лютого, близько 15.06 у Кременчуцькому районі під час тривоги було чутно вибухи. Про це повідомляють очевидці та місцеві телеграм-канали.

Також вибухи чули на Миргородщині.

Повітряну тривогу в області оголосили о 14.56 і тривала до 15.36. О 14.58 та о 15.02 у телеграм-каналі Повітряних сил України з’явились повідомлення про рух ракети на Кременчук. Перші повідомлення про звуки вибухів, які чули жителі Кременчуцького району почали з’являтись о 15.03.

Доповнено:

За попередньою інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що цієї ночі армія РФ вже атакувала ракетами Полтавщину — вибухи чули мешканці Миргородського району.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вибухи Кременчук Полтавщина ракетний обстріл
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