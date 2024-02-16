На Полтавщині у чоловіка з-під подвір'я викрали автомобіль

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 0

Правопорушнику загрожує до 5 років обмеження або позбавленням волі

Вчора, 15 лютого, близько 19.00, у селі Яхники Лохвицької територіальної громади у 50-річного чоловіка викрали автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як розповів чоловік поліціянтам, під час зупинки біля свого ж подвір’я він побачив, як невідомий чоловік викрав його автомобіль ЗАЗ Daewoo Sens.

Правоохоронці знайшли та зупинили викрадений автомобіль. За кермом знаходився 60-річний місцевий житель. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до 5 років обмеження або позбавленням волі.

Нагадаємо, що в листопаді на Полтавщині чоловік вкрав «дев'яносто дев'ятку» та покинув її посеред поля.