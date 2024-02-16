«Птахи» змінюють хід війни, а ти — змінила моє життя», — у Кременчуці волонтер освідчився коханій за допомогою мавіка

Сьогодні, 16 лютого, кременчуцький волонтер Олександр Жуков на площі Незалежності освідчився своїй коханій. Чоловік розповідає, що на пропозицію одружитися зважився швидко, адже війна форсує події. Зустрів кохану Олександр, займаючись волонтерством.
До пропозиції волонтер залучив друзів. Серед них — військовий 116 окремої бригади територіальної оборони, який нині проходить реабілітацію після поранення на фронті та чекає на протезування. За задумом, оператор безпілотних літальних апаратів Руслан підняв у повітря «пташку», яка й доставила обручку нареченому.
Після скиду каблучки волонтер, а нині ще й наречений, став на одне коліно та зробив пропозицію.
Дівчина на пропозицію відповіла згодою.
Присутні привітали пару. Військовослужбовець Руслан розповідає, що щасливий, що безпілотна «пташка» змогла виконати подібне завдання у відносно спокійному місті.
— Ми там знаходимося, щоб тут тривало життя, щоб тут відбувалися ось такі події. Щоб люди більш-менш спокійно почувалися. Я радий бути причетним до такої події, — констатує оператор БПЛА.
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