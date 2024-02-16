«Птахи» змінюють хід війни, а ти — змінила моє життя», — у Кременчуці волонтер освідчився коханій за допомогою мавіка

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 091

Сьогодні, 16 лютого, кременчуцький волонтер Олександр Жуков на площі Незалежності освідчився своїй коханій. Чоловік розповідає, що на пропозицію одружитися зважився швидко, адже війна форсує події. Зустрів кохану Олександр, займаючись волонтерством.

— Моя наречена — сестра морського піхотинця. Під час бойового завдання її брат отримав тяжкі травми — нині він у лікарні. Коли робили розголос про потребу йому допомогти, я побачив Валерію, та просто написав їй. З першого дня знайомства ми не розлучаємося, — розповідає Олександр.

До пропозиції волонтер залучив друзів. Серед них — військовий 116 окремої бригади територіальної оборони, який нині проходить реабілітацію після поранення на фронті та чекає на протезування. За задумом, оператор безпілотних літальних апаратів Руслан підняв у повітря «пташку», яка й доставила обручку нареченому.

— Це велика честь для мене — зробити такий скид. Але цей скид для нас трішки нетиповий. Ми скидали трішки інші подарунки, — говорить Руслан.

Після скиду каблучки волонтер, а нині ще й наречений, став на одне коліно та зробив пропозицію.

— Кохана, «птахи» змінюють хід війни, а ти — змінила хід мого життя на «до» та «після». Це моє свідоме рішення, я тебе кохаю. Я хочу, щоб ти була завжди зі мною поруч, хочу, щоб ти стала моєю дружиною, — каже Сашко.

Дівчина на пропозицію відповіла згодою.

— Так, я згодна. Я не очікувала. Для мене це просто шок, — не стримуючи емоцій, зазначає Валерія.

Присутні привітали пару. Військовослужбовець Руслан розповідає, що щасливий, що безпілотна «пташка» змогла виконати подібне завдання у відносно спокійному місті.

— Ми там знаходимося, щоб тут тривало життя, щоб тут відбувалися ось такі події. Щоб люди більш-менш спокійно почувалися. Я радий бути причетним до такої події, — констатує оператор БПЛА.