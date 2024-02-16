Уночі росіяни знову атакували ракетами Полтавщину

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 364

Цієї ночі армія РФ знову атакувала ракетами Полтавщину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Вибухи чули мешканці Миргородського району.

— Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає, — пише Пронін.

За минулу добу на Полтавщині повітряна тривога лунала 9 разів і тривала майже 7 годин.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Миргородський район на Полтавщині й попередньої ночі. Тоді ракета влучила у складське приміщення. Внаслідок удару пожежа охопила площу близько 100 м2. Гасили вогонь 12 рятувальників за допомогою 3 пожежних машин.