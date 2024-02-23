Міська бібліотека в Горішніх Плавнях стала справжнім культурно-інформаційним центром

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На засіданні виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, звіт про діяльність КЗ «Централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради» представила директорка комунального закладу Олена Дудко. Детальний матеріал — в публікації газети «Хроніки тижня».

До складу закладу у 2023 році входили дев’ять бібліотек: центральна міська бібліотека, міська дитяча бібліотека та сім бібліотек-філій — у мікрорайоні Піддубне, у селах Дмитрівка, Кияшки, Салівка, Келеберда, Григоро-Бригадирівка та Солошине.

Минулоріч до Дня міста відкрився новий сучасний відділ дитячої літератури. Протягом минулого року бібліотеками закладу було обслуговано 6807 користувачів, із них 554 — внутрішньо переміщені особи. Кількість відвідувань становила 47 600, а книговидача — 94 400 примірників. При бібліотеках закладу протягом минулого року продовжували працювати десять клубів за інтересами. Це «Оберіг» (спільно з громадською організацією «Стимул» для людей з особливими потребами), два клуби «Орхідея», «Надвечір’я», «Пісенний калейдоскоп», «Рукодільниці», клуб оригамі «Мрія», літературна студія «Слово», «Фото-кухня» та клуб любителів настільних ігор Develop with joy.

Бібліотечні сайти та сторінки у соцмережах, зазначила Олена Дудко, «продовжували активно використовуватись для поширення актуальних новин та боротьби з дезінформацією». Зокрема, на бібліотечних Facebook-сторінках «подавалися перевірені, важливі інформаційні матеріали, такі як інструкції та рекомендації для жителів міста, списки офіційних джерел інформації, перелік актуальних чат-ботів та багато іншого».

У закладі традиційно проводилися заходи з нагоди державних свят і пам’ятних дат. У 2023 році активно проходили просвітницькі заходи в культурному центрі міської бібліотеки. Відбувалися творчі зустрічі з письменниками: Людмилою Охріменко, авторкою роману «Оскар», який визнано найкращим твором на воєнну тематику за версією Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», членом НСЖУ Володимиром Шевченком, який презентував тритомне видання «Казки й легенди Пивихи» та Дмитром Зіненком, володарем I премії літературного конкурсу «Молода КороНація-2022», автором книги «Тайммен». Про деякі заходи «Кременчуцький телеграф» повідомляв своїм читачам.

А також із володаркою літературної відзнаки «Золоті письменники України» Дариною Гнатко, дипломантом літературно-мистецької премії імені Володимира Малика Сергієм Коломійцем, лауреатом літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Федором Чужею.

Окрім того, проводилися численні заходи на підтримку музичної та художньої творчості. Серед них музичні вечори композитора і піаніста Сергія Горюновича та композитора і гітариста Олександра Єруха. За звітний період бібліотеки КЗ «ЦБС» одержали 619 книг: 127 — в рамках книжкових грантів. 475 було подаровано користувачами бібліотек, 17 примірників надійшло з обмінного фонду Полтавської обласної бібліотеки. Усі бібліотекарі закладу продовжували працювати над створенням електронного каталогу.

На сьогодні зроблено 20,6 тис. записів.