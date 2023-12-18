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Надзвичайні новини

На кордоні з Польщею помер український водій, який працював у Кременчуці — ЗМІ

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 806

Його забрала «швидка», але врятувати чоловіка не вдалося

У суботу, 16 грудня, на польсько-українському кордоні на КПП «Краківець-Корчова» помер водій автомобіля, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Про це «Суспільному» повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балі.

— Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер, — розповів Володимир Балін.

Як розповів генконсул України в Любліні Олег Куць «24 каналу», померлому водієві було 38 років. Він працював у компанії міста Кременчук. Чоловік зареєструвався на перетин кордону у пункті пропуску «Корчова-Краківець».

За словами генконсула, українець відчув біль у грудях і звернувся по допомогу. Йому викликали швидку. Під час очікування на медиків водій знепритомнів, тому прибулі лікарі почали реанімувати чоловіка на місці події. Потім українця доправили до лікарні у Перемишлі, де він помер. Генконсул підкреслив, що медики виключили причетність третіх осіб до смерті водія.

Олег Куць наголосив, що ця справа перебуває на контролі українських консулів.

Це вже третій випадок смерті українського водія на кордоні з Польщею з листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок з України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: смерть
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