Кременчужанин Олександр Харлов став новим заступником Одеської ОВА

Відомо, що Олександр Харлов народився 5 вересня 1982 року в Кременчуці.

У 1989 році вступив у загальноосвітню середню школу №69 у Києві, потім перейшов у спеціалізовану школу №7 імені Максима Рильського, яку закінчив на відмінно у 1999 році.

Після цього вступив на юрфак Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 році отримав диплом бакалавра права зі спеціальності «Право». А у 2004 році — диплом спеціаліста права зі спеціальності «Правоведення».

Також пройшов військову підготовку при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а у 2003 році отримав військове звання полковника юстиції.

А у 2019 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.