Вчора у Кременчуці згорів будинок

Вчора, 28 грудня, о 19.59, у Кременчуці, на вулиці Степана Бандери горів житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь знищив покрівлю та перекриття, підлогу, вікна і речі, які були в будинку. А також закоптив стіни, стелю та меблі.
Травмованих та загиблих немає.
Пожежу загасили о 21.09. Від повного згоряння будинок врятували.
Нагадаємо, що 18 грудня горів житловий будинок у селі Чечелеве.
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