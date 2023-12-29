Вчора у Кременчуці згорів будинок

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 28 грудня, о 19.59, у Кременчуці, на вулиці Степана Бандери горів житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття, підлогу, вікна і речі, які були в будинку. А також закоптив стіни, стелю та меблі.

Травмованих та загиблих немає.

Пожежу загасили о 21.09. Від повного згоряння будинок врятували.

Нагадаємо, що 18 грудня горів житловий будинок у селі Чечелеве.