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Кременчук, Гроші

Кременчуцький сталеливарний завод за минулий рік вдвічі збільшив прибуток

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 52

 

За 2022 рік прибуток підприємства становив трохи більше 50 млн грн

У 2023 році акціонерне товариство «Кременчуцький сталеливарний завод» отримало чистий прибуток у сумі 124,13 млн грн, що у 2,5 раза перевищує прибуток за 2022 рік. Про це йдеться у матеріалі Minprom.

«Кременчуцький сталеливарний завод» у 2022 році отримав 50,3 млн грн прибутку

У системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднений порядок денний загальних зборів акціонерів компанії, що відбудеться 30 квітня. Відповідно до нього, підприємство планує залишити прибуток нерозподіленим, а дивіденди не виплачувати.

За даними ресурсу Clarity-project, на початок 2024 року нерозподілений прибуток компанії становив 67,25 млн грн проти непогашеного збитку 56,89 млн грн за попередній рік.

За 2022 рік сталеливарний завод отримав 50,28 млн грн чистого прибутку, тоді як роком раніше збиток становив 56,83 млн грн.

Кременчуцький сталеливарний завод — провідне підприємство ливарного виробництва України з виготовлення сталевого лиття для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів.

Нагадаємо, незадовго до початку повномасштабної війни у 2022 році Кременчуцький стальзавод відновив роботу після двох років простою.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук сталеливарний завод стальзавод гроші прибуток
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