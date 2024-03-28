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Надзвичайні новини, Полтавщина

Прикордонники затримали «туриста» з Полтавщини, що намагався перетнути кордон з Молдовою

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 215

 

За свою «туристичну подорож» чоловік заплатив 8 тисяч євро

Прикордонники Чернівецької області затримали групу «туристів», які прямували до Молдови. Серед них був і мешканець Полтавської області. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Полтавець та ще 7 чоловіків їхали вночі на мікроавтобусі до українсько-молдовського кордону. Супроводжував їх чоловік із Чернівецької області. Усі «туристи» — чоловіки призовного віку із Харківської, Донецької, Полтавської та Київської областей.

За інформацією прикордонників, мешканець Чернівецької області за 8 тисяч євро з кожного обіцяв відвезти чоловіків до Молдови поза пунктами пропусків.

На чоловіків, що намагалися виїхати з України, правоохоронці склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Організатору загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. Йому загрожує ув’язнення терміном до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали трьох чоловіків, у тому числі й мешканця Полтавщини, за 50 м від кордону з Румунією.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: Полтавщина перетин кордону прикордонники
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