Кременчуцький стальзавод відновив роботу після двох років простою

Кременчуцький сталеливарний завод відновив виробництво після призупинення у березні 2020 року. Про це заявив директор підприємства Ростислав Дубров.
Крім того, 15 лютого на засіданні наглядової ради «Крюківського вагонобудівного заводу» дали згоду на укладання договору між ПАТ «КВБЗ» та ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» на поставки литва. На вказані цілі у 2022 році КВБЗ має намір спрямувати 432 млн грн.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.