Кременчуцький стальзавод відновив роботу після двох років простою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 592 Коментарів: 1

Кременчуцький сталеливарний завод відновив виробництво після призупинення у березні 2020 року. Про це заявив директор підприємства Ростислав Дубров.

- Причиною зупинення заводу стала відсутність збуту продукції, а також зрив контрактів через ситуацію в країні. Але тепер потреба ринку в продукції кременчуцьких сталеварів є і завод набирає працівників, – зазначив Ростислав Дубров.

Крім того, 15 лютого на засіданні наглядової ради «Крюківського вагонобудівного заводу» дали згоду на укладання договору між ПАТ «КВБЗ» та ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» на поставки литва. На вказані цілі у 2022 році КВБЗ має намір спрямувати 432 млн грн.