110 гривень за кв м: мешканцям будинку на Молодіжному нарахували космічні суми за опалення

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 772 Коментарів: 5

Будинковий лічильник тепла вийшов з ладу. Але ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» не подбала про його ремонт — натомість виставила величезні рахунки та ще й вводить споживачів в оману

«Їм просто вигідно рахувати без лічильника»

Мешканці будинку на вулиці Лесі Українки, 31 вражені своїми рахунками за опалення. Це будинок з невеличкими квартирами до 20 квадратних метрів, які ще називають «гостинками».

Але людям за такі смарт-квартири радянських часів виставили гігантські суми, співставні з оплатою пристойних трикімнатних квартир. Про це розповів наш читач Олександр, який звернувся до редакції.

- У будинку 100 квартир, усе це «гостинки». Моя квартира — це 20 кв метрів, із них житлова площа — 11. За січень мені виставили за опалення 2200 гривень, а за всю квартиру вийшло 2891 грн. Субсидія — усього 960 гривень. Я пенсіонер. Раніше працював, якось крутився. А зараз, якщо заплачу повністю комуналку, на що жити? - обурюється Олександр.

Олександр з'ясував, що тепловий лічильник у будинку вийшов із ладу — і надавач послуг — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» рахує оплату як у будинку без приладу обліку. Але звідки така шалена сума — по 110 грн у перерахунку на квадратний метр? На чому вона базується?

Мешканець порівняв свою платіжку з платіжкою матері, що живе у «німецькому будинку» на проспекті Свободи. Їй за однокімнатну квартиру (30 кв м) за всі послуги виставили рахунок 1621 грн.

Нині Олександр домагається, щоб надавач послуг подбав про ремонт лічильника, як це передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги». Натомість спілкування зі службами КремТЕЦ не мало результатів.

- Усюди халатність, відфутболювання — нічого не доб'єшся! Їм просто вигідно рахувати без лічильника! - обурюється Олександр.

До речі, субсидія надається в межах соціальних нормативів споживання комунальних послуг. І якщо споживання «вилазить» за ці норми, то за всі перевитрати (наприклад, перевитрати тепла) споживач мусить заплатити зі своєї кишені.

Таємничий «перерахунок»

Валентина, мешканка цього ж будинку на вул. Лесі Українки, звертає увагу, що про непрацюючий лічильник мешканці дізналися постфактум — коли вже отримали космічні рахунки. При цьому походження їх незрозуміле. Валентина показала декілька минулорічних платіжок.

січень 2021 року, за опалення - 1206 грн

січень 2022 року, за опалення 2181 грн

У жодній з платіжок немає нічого близького до суми 2186 гривень - як у січні цього року. Найвищий минулочний платіж був 1414 грн - за березень.

березень минулого року, опалення - 1414 грн

Валентина обурюються новим платіжкам - вони не схожі на середні показники по будинку (за минулорічний період).

- У платіжках, незважаючи на нулі в показах, пишуть: витрати за лічильником. І цифри. Щоразу різні. Звідки, якщо лічильник не працює? І за якими цифрами роблять розрахунки? Якщо розрахунки ведуться за якоюсь іншою методикою, чому це не відображено у платіжках? Та й що це за методика, яка збільшує більш-менш реальні платежі майже у два рази? При цьому тарифи лишились минулорічні, - обурюється Валентина.

Разом із нею телефонуємо до відділу, який надає «роз’яснення по нарахуванню за послуги з постачання централізованого опалення» (739-232). Отримуємо відповідь, що оплату нарахували за середніми показниками. (Але ми бачимо по платіжках, що це не відповідає дійсності).

- У вас зламався лічильник. Вашому будинку зробили перерахунок. Ви зверталися в теплову інспекцію, щоб дізнатися, що з вашим лічильником, як його відремонтувати? Оператор за вказаним телефонним номером починає переконувати, що про ремонт лічильника мають подбати самі мешканці будинку. (Що суперечить Закону «Про житлово-комунальні послуги» - див. нижче). - Поки не відремонтується лічильник, ваші нарахування — за середнім споживанням. - Що значить за середнім? Яка методика нарахувань? - Методика — нарахування за споживанням за минулий опалювальний період. - Скажіть мені номер методики, якою ви послуговуєтесь. - Це, будь ласка, письмово. На ім'я генерального директора. Вам зроблять розрахунок. - А з ким я розмовляю, представтесь будь ласка. - Оператор комп'ютерного набору.

Ось і всі «роз’яснення по нарахуванню за послуги з постачання централізованого опалення», який надав споживачу фаховий відділ. Звісно, мешканка будинку ними не задоволена — і пише лист до ТЕЦ.

Повірка та ремонт лічильника — обов'язок надавача послуг

У платіжках мешканців будинку на вул. Лесі Українки, 31 є ще одна графа — абонплата — 20 грн 65 коп, яка сплачується надавачу послуг за опалення.

Закон «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що за рахунок абонплати (в тому числі) надавач послуг має повіряти та ремонтувати лічильник, це п.11 ст. 1 Закону)

«плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води».

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Споживачів вводять в оману

ТЪ звернувся із питанням про повірку лічильника до керівника відділу групи повірки лічильників КремТЕЦ Максима Вергуна. Ми запитали: коли ж лічильник відремонтують за рахунок абонплати? І знову почули, що в нинішню абонплату повірка та ремонт лічильників не включені.

- Згідно із законом ремонтом і обслуговуванням займається оператор зовнішніх мереж, це КП «Теплоенерго». Вони зобов'язані його відремонтувати і надати нам розрахунок, а ми виставимо плату за обслуговування лічильника там буде ще окрема графа, - відповів Максим Перун.

Але на сайті КремТЕЦ ми знаходимо інформацію про абонплату: 20 грн 65 коп — це якраз для будинків з лічильниками. Для будинків без лічильників плата нижча. Отже, представники КремТЕЦ, вводять споживачів в оману: ремонт та обслуговування лічильників таки внесені в абонплату.

Хто має ремонтувати лічильник? Чому «Теплоенерго»?

У відділі по роботі з абонентами КП «Теплоенерго» визнають, що підприємство (як оператор мереж) має повіряти та ремонтувати будинкові лічильники і своїх абонентів, і абонентів КремТЕЦ. Але зазначають: для цього КремТЕЦ має укласти договір та перерахувати частину абонплати, яку отримує — за повірку і ремонт. А зараз договірних відносин немає — і «Теплоенерго» цих грошей не отримує.

- Ремонт та повірка будинкових лічильників теплової енергії на даний час входить в абонплату — це однозначно, - коментує віцемер з комунальних питань Іван Москалик. - У нас два виконавця послуг — комунальне «Теплоенерго» та КремТЕЦ. Але є нюанс: Кременчуцька ТЕЦ — виробник і виконавець, але оператор мереж - «Теплоенерго». Тобто воно має обслугувати лічильники як підрядник і виставити вартість на компенсацію Кременчуцькій ТЕЦ.

За словами віцемера, якраз сьогодні два підприємства мають вирішити питання щодо договору на обслуговування будинкових лічильників тепла, яке не вирішили перед початком опалювального сезону.

От тільки за «нерозторопність» двох підприємств, які не змогли домовитися, тепер мусять платити звичайні мешканці будинку з малесенькими квартирами. Для порівняння: мешканець квартири площею 58 кв м в утепленому будинку на Правобережній заплатив 1983 грн за опалення — це менше, ніж жителі горезвісного будинку на Лесі Українки за свої «смарт-квартири» радянського зразка.

P.S. Віцемер Іван Москалик пообіцяв розібратися із тим, як формувалися гігантські рахунки. Тільки-но буде інформація — ТЪ продовжить тему.

А які у вас рахунки за тепло? Пишіть у коментарях.