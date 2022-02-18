110 гривень за кв м: мешканцям будинку на Молодіжному нарахували космічні суми за опалення

Будинковий лічильник тепла вийшов з ладу. Але ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» не подбала про його ремонт — натомість виставила величезні рахунки та ще й вводить споживачів в оману
Мешканці будинку на вулиці Лесі Українки, 31 вражені своїми рахунками за опалення. Це будинок з невеличкими квартирами до 20 квадратних метрів, які ще називають «гостинками».
Але людям за такі смарт-квартири радянських часів виставили гігантські суми, співставні з оплатою пристойних трикімнатних квартир. Про це розповів наш читач Олександр, який звернувся до редакції.
Олександр з'ясував, що тепловий лічильник у будинку вийшов із ладу — і надавач послуг — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» рахує оплату як у будинку без приладу обліку. Але звідки така шалена сума — по 110 грн у перерахунку на квадратний метр? На чому вона базується?
Мешканець порівняв свою платіжку з платіжкою матері, що живе у «німецькому будинку» на проспекті Свободи. Їй за однокімнатну квартиру (30 кв м) за всі послуги виставили рахунок 1621 грн.
Нині Олександр домагається, щоб надавач послуг подбав про ремонт лічильника, як це передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги». Натомість спілкування зі службами КремТЕЦ не мало результатів.
До речі, субсидія надається в межах соціальних нормативів споживання комунальних послуг. І якщо споживання «вилазить» за ці норми, то за всі перевитрати (наприклад, перевитрати тепла) споживач мусить заплатити зі своєї кишені.
Валентина, мешканка цього ж будинку на вул. Лесі Українки, звертає увагу, що про непрацюючий лічильник мешканці дізналися постфактум — коли вже отримали космічні рахунки. При цьому походження їх незрозуміле. Валентина показала декілька минулорічних платіжок.
У жодній з платіжок немає нічого близького до суми 2186 гривень - як у січні цього року. Найвищий минулочний платіж був 1414 грн - за березень.
Валентина обурюються новим платіжкам - вони не схожі на середні показники по будинку (за минулорічний період).
Разом із нею телефонуємо до відділу, який надає «роз’яснення по нарахуванню за послуги з постачання централізованого опалення» (739-232). Отримуємо відповідь, що оплату нарахували за середніми показниками. (Але ми бачимо по платіжках, що це не відповідає дійсності).
- У вас зламався лічильник. Вашому будинку зробили перерахунок. Ви зверталися в теплову інспекцію, щоб дізнатися, що з вашим лічильником, як його відремонтувати?
Оператор за вказаним телефонним номером починає переконувати, що про ремонт лічильника мають подбати самі мешканці будинку. (Що суперечить Закону «Про житлово-комунальні послуги» - див. нижче).
- Поки не відремонтується лічильник, ваші нарахування — за середнім споживанням.
- Що значить за середнім? Яка методика нарахувань?
- Методика — нарахування за споживанням за минулий опалювальний період.
- Скажіть мені номер методики, якою ви послуговуєтесь.
- Це, будь ласка, письмово. На ім'я генерального директора. Вам зроблять розрахунок.
- А з ким я розмовляю, представтесь будь ласка.
- Оператор комп'ютерного набору.
Ось і всі «роз’яснення по нарахуванню за послуги з постачання централізованого опалення», який надав споживачу фаховий відділ. Звісно, мешканка будинку ними не задоволена — і пише лист до ТЕЦ.
У платіжках мешканців будинку на вул. Лесі Українки, 31 є ще одна графа — абонплата — 20 грн 65 коп, яка сплачується надавачу послуг за опалення.
Закон «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що за рахунок абонплати (в тому числі) надавач послуг має повіряти та ремонтувати лічильник, це п.11 ст. 1 Закону)
(натисніть, щоб відкрити цитату із закону)
ТЪ звернувся із питанням про повірку лічильника до керівника відділу групи повірки лічильників КремТЕЦ Максима Вергуна. Ми запитали: коли ж лічильник відремонтують за рахунок абонплати? І знову почули, що в нинішню абонплату повірка та ремонт лічильників не включені.
Але на сайті КремТЕЦ ми знаходимо інформацію про абонплату: 20 грн 65 коп — це якраз для будинків з лічильниками. Для будинків без лічильників плата нижча. Отже, представники КремТЕЦ, вводять споживачів в оману: ремонт та обслуговування лічильників таки внесені в абонплату.
У відділі по роботі з абонентами КП «Теплоенерго» визнають, що підприємство (як оператор мереж) має повіряти та ремонтувати будинкові лічильники і своїх абонентів, і абонентів КремТЕЦ. Але зазначають: для цього КремТЕЦ має укласти договір та перерахувати частину абонплати, яку отримує — за повірку і ремонт. А зараз договірних відносин немає — і «Теплоенерго» цих грошей не отримує.
За словами віцемера, якраз сьогодні два підприємства мають вирішити питання щодо договору на обслуговування будинкових лічильників тепла, яке не вирішили перед початком опалювального сезону.
От тільки за «нерозторопність» двох підприємств, які не змогли домовитися, тепер мусять платити звичайні мешканці будинку з малесенькими квартирами. Для порівняння: мешканець квартири площею 58 кв м в утепленому будинку на Правобережній заплатив 1983 грн за опалення — це менше, ніж жителі горезвісного будинку на Лесі Українки за свої «смарт-квартири» радянського зразка.
P.S. Віцемер Іван Москалик пообіцяв розібратися із тим, як формувалися гігантські рахунки. Тільки-но буде інформація — ТЪ продовжить тему.
А які у вас рахунки за тепло? Пишіть у коментарях.
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