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У неділю кременчужан навчать тампонувати рани та накладати турнікети (афіша)

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 128

 
Захід безкоштовний

У неділю, 31 березня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Зупинка кровотеч. Не критичні, критичні, тампонування рани.

Початок об 11.00. Триватиме захід 2 години 30 хвилин.

На тренінгу розглядатимуться алгоритми дій при кровотечі:

  • прямий тиск на рану;
  • турнікет по типу САТ;
  • тампонування рани.
Також під час заходу буде перегляд тематичного відео та відпрацювання тампонування ран на спеціальному навчальному тренажері.
— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати:

  • 2 пари гумових рукавичок;
  • нотатник та ручку

Нагадаємо, 7 січня Роман провів тренінг з першої допомоги при невідкладних станах.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Роман Бутрімов кровотеча тренінг
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