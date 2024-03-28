У неділю кременчужан навчать тампонувати рани та накладати турнікети (афіша)

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 128

У неділю, 31 березня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання з теми: Зупинка кровотеч. Не критичні, критичні, тампонування рани.

Початок об 11.00. Триватиме захід 2 години 30 хвилин.

На тренінгу розглядатимуться алгоритми дій при кровотечі:

прямий тиск на рану;

турнікет по типу САТ;

тампонування рани.

Також під час заходу буде перегляд тематичного відео та відпрацювання тампонування ран на спеціальному навчальному тренажері.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою мати:

2 пари гумових рукавичок;

нотатник та ручку

Нагадаємо, 7 січня Роман провів тренінг з першої допомоги при невідкладних станах.