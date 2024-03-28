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Кременчук, Війна

ТЦК та СП є складовою Збройних сил України, а її військовослужбовці беруть участь у виконанні бойових завдань

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 172

 

Військовослужбовці ТЦК входять до складу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є частиною Збройних Сил України. А військовослужбовці ТЦК у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання. Зокрема, у складі мобільних вогневих груп виконують завдання протиповітряної оборони території області. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК і СП на своїй сторінці у Facebook.

У повідомлення зазначається, що до ТЦК переводять воїнів, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

Своєю чергою військовослужбовців ТЦК направляють до бойових підрозділів на лінії зіткнення.

 

Крім того, як зазначається у повідомленні, у складі ТЦК є як військовослужбовці, так і працівники — цивільні громадяни. Працівники ТЦК не носять форму і не мають зброї, на відміну від військовослужбовців, які її мають.

— ТЦК та СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але усіх направляють до навчальних центрів, — йдеться у повідомленні.

Також у Полтавському обласному ТЦК і СП нагадали, що потрапити до лав ЗСУ можна шляхом звернення безпосередньо до військових частин або до рекрутингових центрів, які зараз відкрилися у декількох містах України, зокрема й у Полтаві.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, чому працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці для вручення повісток та про очікування від нового урядового законопроєкту про мобілізацію з боку тих військових, які безпосередньо займаються проведенням мобілізації та військовим обліком.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ТЦК ЗСУ ППО повістки мобілізація
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