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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ДТП з мотоциклом постраждали троє: водій, пасажирка та пішоходка

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 297

 

Жінка переходила дорогу у невстановленому місці

Вчора, 27 березня, близько 18.00, у Миргороді, на вулиці Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією, мотоцикл GEON 250, яким керував 19-річний мешканець Миргородського району, наїхав на 75-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка, водій та 17-річна пасажирка мотоцикла отримали травми. Усіх травмованих ушпиталили.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

 

Нагадаємо, що 17 березня, на Кременчуччині мотоцикл Mustang, яким керував 20-річний чоловік збив неповнолітнього пішохода.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП мотоцикл Миргород Полтавщина
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