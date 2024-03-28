Веслувальники з Горішніх Плавнів вибороли нагороди Чемпіонату України
Сьогодні, 11:01
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Участь у чемпіонаті брали 258 спортсменів із десяти регіонів України
Представники Горішніх Плавнів здобули призові місця на чемпіонаті Федерації України з веслування на човнах «Дракон» із загальнофізичної підготовки. Змагання відбулися у Броварах 16 березня. Як повідомляють організатори, учасниками чемпіонату стали 258 спортсменів із десяти регіонів України. Це був перший турнір цього року який пройшов задля виявлення кращих спортсменів-кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях.
Чемпіонат проходив у п’яти вікових категоріях. Кращих виявляли у наступних видах програми:
- Підтягування на перекладині;
- Вправа «Бьорпі»;
- Підйом штанги на груди;
- Скручування тулуба сидячі на підлозі;
- Вправа у веслувальному тренажері Concept-2;
- Біг.
Серед чоловіків у своїй віковій категорії переможцем став спортсмен горішньоплавнівського клубу «Драгонком» та співробітник Ferrexpo Кирило Лазаренко. Також друге місце у своїй віковій категорії посіла спортсменка клубу «Драгонком» Надія Шило, яка багато років займається професійно цим видом спорту у вільний від служби в Патрульній поліції міста Кременчука.
В окремих видах змагальної програми наші спортсмени також вибороли перші місця. Так, представники міста Горішні Плавні отримали такі результати:
- Серед жінок вікової категорії 19-39 років (1985 — 2005 р. н.) краще за всіх подолала дистанцію 800 метрів спортсменка клубу «Драгонком», очільниця сектору фізичної культури та спорту виконкому Горішньоплавнівської міської ради, Ольга Карпенко із результатом 02,57,94 хв.
- Серед чоловіків тієї ж вікової категорії найкращий результат на рахунку спортсмена клубу «Драгонком», працівника компанії Ferrexpo Олександра Калініченка (02,33,91 хв).
- Надія Шило бігову програму змагань виконала найкраще за всіх у своїй віковій категорії (жінки 1984 року народження і старші) з результатом 03,18,04 хв.
- Вправу «Бьорпі» за 2 хвилини найбільше раз серед чоловіків вікової категорії 19-39 років (2005-1985 р. н.) виконав переможець змагань — Кирило Лазаренко. Його результат — 67 разів.
Автор: Аліса Котова
Джерело фото: «Хроніки тижня»
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