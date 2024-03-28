Веслувальники з Горішніх Плавнів вибороли нагороди Чемпіонату України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 148 Партнерський проєкт

Представники Горішніх Плавнів здобули призові місця на чемпіонаті Федерації України з веслування на човнах «Дракон» із загальнофізичної підготовки. Змагання відбулися у Броварах 16 березня. Як повідомляють організатори, учасниками чемпіонату стали 258 спортсменів із десяти регіонів України. Це був перший турнір цього року який пройшов задля виявлення кращих спортсменів-кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях.

Чемпіонат проходив у п’яти вікових категоріях. Кращих виявляли у наступних видах програми:

Підтягування на перекладині;

Вправа «Бьорпі»;

Підйом штанги на груди;

Скручування тулуба сидячі на підлозі;

Вправа у веслувальному тренажері Concept-2;

Біг.

Серед чоловіків у своїй віковій категорії переможцем став спортсмен горішньоплавнівського клубу «Драгонком» та співробітник Ferrexpo Кирило Лазаренко. Також друге місце у своїй віковій категорії посіла спортсменка клубу «Драгонком» Надія Шило, яка багато років займається професійно цим видом спорту у вільний від служби в Патрульній поліції міста Кременчука.

В окремих видах змагальної програми наші спортсмени також вибороли перші місця. Так, представники міста Горішні Плавні отримали такі результати: