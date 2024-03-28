На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Рудченко

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Андрій Рудченко. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.
Андрій проходив військову службу з 5 березня 2022 року.
Загинув військовий 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине, Запорізької області.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина та донька.
Прощання та поховання Андрія Рудченка відбудеться завтра, 29 березня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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