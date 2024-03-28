На війні загинув військовий з Кременчука Андрій Рудченко

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 371

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Андрій Рудченко. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.

Андрій проходив військову службу з 5 березня 2022 року.

Загинув військовий 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине, Запорізької області.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина та донька.

Прощання та поховання Андрія Рудченка відбудеться завтра, 29 березня:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському Палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.