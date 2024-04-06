Понад 20 тисяч гривень готівки: у Полтаві поліція допомогла жінці знайти загублений гаманець

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 65

Днями у Полтаві місцева мешканка загубила гаманець із готівкою, проте правоохоронці знашли його та повернули власниці. Про це повідомляють у прессліжбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, потерпіла звернулася до поліції 4 квітня і розповіла, що кількома днями раніше вона загубила гаманець, всередині якого було понад 20 тисяч гривень, на парковці одного із гіпермаркетів, де вона працює.

За словами Петра Скічка, начальника Полтавського районного управління поліції, правоохоронці встановиил людей, які підібрали загублений гаманець, та вийшли з ними на зв’язок.

З’ясувалось, що гаманець із грішми знайшло місцеве подружжя. Люди виявилися добропорядними. Вони самі намагалися встановити власника загубленого, але не мали контактної інформації. Тож коли поліцейський з ними поспілкувався, вони із задоволенням повернули втрачене законній власниці, — додає начальник райуправління.

Правоохоронці закликали усіх громадян пильніше ставитися до своїх речей, а також повідомляти на лінію 102 про знайдені документи або інші загублені людьми речі.

Нагадаємо, у минулому році кременчуцькі патрульні допомогли місцевим мешканцям повернути загублені документи.