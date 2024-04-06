Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Понад 20 тисяч гривень готівки: у Полтаві поліція допомогла жінці знайти загублений гаманець

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 65

 

Знайшли гаманець місцеві мешканці, які й повернули його власниці

Днями у Полтаві місцева мешканка загубила гаманець із готівкою, проте правоохоронці знашли його та повернули власниці. Про це повідомляють у прессліжбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, потерпіла звернулася до поліції 4 квітня і розповіла, що кількома днями раніше вона загубила гаманець, всередині якого було понад 20 тисяч гривень, на парковці одного із гіпермаркетів, де вона працює.

За словами Петра Скічка, начальника Полтавського районного управління поліції, правоохоронці встановиил людей, які підібрали загублений гаманець, та вийшли з ними на зв’язок.

З’ясувалось, що гаманець із грішми знайшло місцеве подружжя. Люди виявилися добропорядними. Вони самі намагалися встановити власника загубленого, але не мали контактної інформації. Тож коли поліцейський з ними поспілкувався, вони із задоволенням повернули втрачене законній власниці, — додає начальник райуправління.

Правоохоронці закликали усіх громадян пильніше ставитися до своїх речей, а також повідомляти на лінію 102 про знайдені документи або інші загублені людьми речі.

Нагадаємо, у минулому році кременчуцькі патрульні допомогли місцевим мешканцям повернути загублені документи.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава гаманець загубився гроші люди поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх