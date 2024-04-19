Поліція знайшла вбивцю, жертву якого виявили у суботу на Молодіжному

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 1 093

Підозрюваному загрожує до десяти років ув'язнення

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції розшукали вбивцю чоловіка, чиє тіло знайшли у суботу, 13 квітня, на Молодіжному. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що смерть 41-річного чоловіка настала внаслідок отриманих травм. Згодом поліція знайшла і причетного.

За словами Олександра Холондовича, начальника Кременчуцького райуправління поліції, ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Наразі чоловікові повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.

Кримінальне провадження правоохоронці розслідують за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 19-річна дівчина зарізала родичку.