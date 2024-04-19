Ferrexpo планує збудувати у карʼєрі Єристівського ГЗК контактну лінію для великих самоскидів

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Ferrexpo планує інтегрувати контактну лінію для гібридних самоскидів на Єристівському ГЗК у Горішніх Плавнях, Полтавська область, що дозволить зменшити викиди CO2 і економити до $400 млн за 10 років

Компанія Ferrexpo планує збудувати на території Єристівського гірничо-збагачувального комбінату (Горішні Плавні, Полтавська область) контактну лінію для використання важкими самоскидами, що доставляють руду з кар'єрів. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на інтервʼю голови правління Полтавського ГЗК, що є головним активом Ferrexpo в Україні, Віктора Лотоуса.

За словами керівника підприємства, пілотна ділянка матиме протяжність 2,2 кілометра. Базовим сценарієм є впровадження гібридних дизель-електричних самоскидів вантажністю 300 тонн.

«Це машина, яка їде та навантажується на дизелі, а потім під’їжджає до ділянки з контактними лініями та їде на електриці. Зараз спільно з компанією ABB (шведсько-швейцарська компанія — ред.) та іншими йде розробка проєкту, щоб ми розуміли кошторис та наскільки можливим є використання таких авто на наших кар’єрах. Поки що є прогноз, що 14 кілометрів доріг у наших карʼєрах може бути електрифіковано», — сказав він.

Надалі, як зазначив Віктор Лотоус, планується дослідити переваги та недоліки цього рішення та масштабувати проєкт. За підрахунками компанії, внаслідок електрифікації за 10 років можна буде зекономити 400 мільйонів доларів порівняно з поточними даними, значно зменшивши викиди вуглецю — на понад 500 тисяч тонн.

Останніми роками у світі з’явилося кілька нових систем електричної тяги для кар'єрних самоскидів від різних виробників.

Наприклад, системи від Komatsu використовуються на кар'єрах у Швеції, Фінляндії, Канаді, Мексиці та Намібії. Liebherr і Hitachi також мають свої пропозиції для вантажних автомобілів. На відміну від звичних пасажирських тролейбусів зі штангами, їхні далекі вантажні «родичі» використовують пантографи, що під час руху торкаються обидвох контактних дротів. Окрім згаданих виробників самоскидів, таку технологію пропонує компанія Caterpillar.

«Перший електричний Caterpillar вантажністю 300 тонн вже надходить на одне з австралійських підприємств. Ми відстежуємо цей тренд. Нам буде дуже цікаво подивитися, як це буде реалізовано у них. Ми зможемо навчитися у наших іноземних колег, щоб принести цю технологію в Україну», — зазначив Лотоус.

Зазначимо, що Єристівський ГЗК є єдиним подібним підприємством, створеним в Україні з нуля за часи незалежності. Саме Віктор Лотоус був одним з ініціаторів його будівництва, яке тривало з 2008 по 2012 роки.

У 2022 році комбінат запустив в експлуатацію перші шість безпілотних автосамоскидів (модернізованих для дистанційного керування Caterpillar 793D). На ГЗК планували збільшити їхню кількість до 15, але через повномасштабну війну плани відтермінували.