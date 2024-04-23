На даху лікарні «Кременчуцька» планують встановити сонячну електростанцію

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 289

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» планують встановити сонячну електростанцію. Розмістити її планують на даху закладу, але перед цим необхідно провести експертне обстеження покрівлі. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті ради 23 квітня.

У документі вказано, що обстеження покрівлі коштуватиме майже 18 тисяч гривень. Оскільки ці витрати не були враховані у програмі розвитку лікарні на 2024 рік, тому їх додатково виносять окремим проєктом рішення. Його мають ухвалити депутати на сесії міської ради.

Нагадаємо, лікарня «Правобережна» замовила проєкт встановлення сонячної електростанції.