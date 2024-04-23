Заволодіння держкоштами. На Полтавщині бухгалтерці, яка працювала у держадміністрації, винесли вирок

Колишню начальницю відділу бухгалтерського обліку та звітності одного з управлінь Хорольської РДА визнали винною у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 23 квітня.
За даними слідства, начальниця нараховувала собі заробітну плату відповідно до відпрацьованих днів, але до електронних відомостей вносила завищені суми.
Найменша «приписка» становила майже 6 тис., найбільша — понад 28 тис. грн.
Жінка отримала вирок — 5 років за ґратами та на 2 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням адміністративно-господарських функцій та обігом товарно-матеріальних цінностей.
Нагадаємо, колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави звинувачують у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,7 млн грн.
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