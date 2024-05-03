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Молодь Кременчука запрошують на творчі майстер-класи наступними вихідними (афіша)

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 145

 

Попередня реєстрація на участь у заходах обов'язкова

Молодь Кременчука запрошують долучитися до безкоштовних творчих майстер-класів, які відбудуться наступної суботи, 11 травня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Майстер-класи будуть проходити на двох локаціях:

  • з 10.00 до 12.00 усіх бажаючих чекають у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) на майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки;
  • з 12.00 до 14.00 у ресторації «Татова паста» (вул. Коцюбинського, 1) відбужеться майстер-клас по малюванню картин-афірмацій акриловими фарбами.

Для участі у майстер-класах необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, оскільки кількість учасників обмежена. Після реєстрації учасникам на пошту надійде запрошення від організаторів. 

Творчі заходи проходитимуть у рамках програми «NеОсвіта». Організатори — Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук творчість майстер-клас афіша
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