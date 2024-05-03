Молодь Кременчука запрошують долучитися до безкоштовних творчих майстер-класів, які відбудуться наступної суботи, 11 травня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Майстер-класи будуть проходити на двох локаціях:
Для участі у майстер-класах необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, оскільки кількість учасників обмежена. Після реєстрації учасникам на пошту надійде запрошення від організаторів.
Творчі заходи проходитимуть у рамках програми «NеОсвіта». Організатори — Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади.
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