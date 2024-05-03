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Цієї ночі у небі над Полтавщиною бачили незвичне сяйво

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 553

 

Згодом з'ясувалося, що це був спалах від ракети, яка запустила два супутники

Учора вночі у небі над Полтавщиною мешканці мешканці помічали яскравий спалах та незрозумілий об'єкт. Такі фотографії почали активно з’являтися у місцевих соцмережах.

 

Проте згодом портал The Alpha Centauri, який спеціалізується на новинах космонавтики та астрономії, пояснив, що це українці бачили другий ступінь носія американського SpaceX Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion. 

Пізніше фахівці визначили і шлях запуску супутників.

Відповідно до траєкторії сьогоднішнього запуску буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі — на північному заході, — повідомили на сторінці The Alpha Centauri.

 

Окрім цього, у деяких областях України в небі було також і північне сяйво.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня мешканці Полтавщини також бачили у небі яскравий блакитний спалах. У мережі припускають, що це могло бути падіння метеорита або іншого невеликого твердого небесного тіла. Проте наразі офіційної інформації щодо зафіксованого спалаху немає.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: небо спалах супутник
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