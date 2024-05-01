На Полтавщині могли бачити спалах ймовірно падучого метеорита — соцмережі

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 503

Ймовірно, що це явище не пов’язане з веденням бойових дій

У ніч на 1 травня у Харківській та Дніпропетровській областях зафіксували в небі яскравий блакитний. Подібне явище спостерігали і у сусідніх областях, зокрема і на Полтавщині також. Про це повідомляють самі жителі низки областей у соцмережах.

У мережі припускають, що це могло бути падіння метеорита або іншого невеликого твердого небесного тіла. Наразі офіційної інформації щодо зафіксованого спалаху — немає. Ймовірно, що це явище не пов’язане з веденням бойових дій.