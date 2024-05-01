На вулиці Театральній горіла квартира

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 164

У вогні згорів матрац дивана, закоптились стіни та стеля

Вдень 30 квітня у квартирі житлового будинку на вулиці Театральній сталась пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 1 травня.

Вогнеборці через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. У вогні згорів матрац дивана, закоптились стіни та стеля.

Причина виникнення пожежі встановлюється.