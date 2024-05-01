На вулиці Театральній горіла квартира

Вдень 30 квітня у квартирі житлового будинку на вулиці Театральній сталась пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 1 травня.
Вогнеборці через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. У вогні згорів матрац дивана, закоптились стіни та стеля.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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